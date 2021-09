O ator brasileiro Sérgio Mamberti morreu em São Paulo, na passada sexta-feira, aos 82 anos.Estava internado devido a uma infeção nos pulmões, que levou à falência de diversos órgãos. Brilhou no teatro, no cinema e na televisão (participou em dezenas de novelas e séries), e foi dramaturgo durante mais de 50 anos.Em 2008 recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Redescobriu o amor com outro homem após a morte da mulher.