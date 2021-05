Nascida em San Diego, EUA, a atriz e modelo ficou conhecida a nível global após ter aparecido em vídeos da banda Whitesnake, de David Coverdale, com quem foi casada.Entre eles constam os clássicos ‘Here I Go Again’, ‘Is This Love’ e ‘Still of the Night’. Atuou em séries como ‘Seinfeld’ e em diversos filmes, do qual ‘Bachelor Party’ (1984), com Tom Hanks, é exemplo.Morreu em sua casa, na Califórnia, de causas não divulgadas.