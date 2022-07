Começou a cantar aos 14 anos em festas e bailes da sua cidade natal, Filadélfia (EUA).Em 1965, fundou os Delfonics, grupo vocal de R&B e Soul, pioneiro do som de Filadélfia. Foi o principal compositor da banda.Era um dos compositores preferidos do realizador Quentin Tarantino: os êxitos ‘La-La (Means I Love You)’ e ‘Didn’t I (Blow Your Mind This Time)’ apareceram no filme ‘Jackie Brown’. William ‘Poogie’ Hart morreu aos 77 anos.