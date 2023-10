Livros especialmente concebidos para crianças em idade pré-escolar, com textos simples e aliciantes, jogos divertidos e belas ilustrações que acompanham a leitura, sobre animais do nosso planeta.

No final de cada livro, podemos também encontrar secções extra com curiosidades sobre estes animais.



Não perca 5ª feira dia 26, 1º livro Grátis, com o seu Correio da Manhã.

