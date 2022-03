Coleção Clássica Marvel

As origens da Marvel regressam numa série que já faz parte da história: a coleção cronológica e completa de todas as primeiras aventuras da banda desenhada das lendárias personagens criadas por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko.

Toda a série histórica, desde o icónico Quarteto Fantástico até ao nascimento do Homem-Aranha, passando pela fúria mais autêntica do Hulk dos anos 1960, até às proezas épicas do divino Thor

Uma grande oportunidade para descobrir os livros que nos fizeram, sonhar, ou para saber onde tudo realmente começou.

Não perca, a apartir do dia 5 de março, com o seu Correio da Manhã.



