É mais um enigma no estranho caso do desaparecimento de Maddie McCann. Grupo de investigadores dizem que ocorreu dias antes do alerta dado pelos pais. Tudo por causa de uma fotografia. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, dedicado ao desaparecimento da criança inglesa, fez agora 16 anos. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, com moderação de Rita Fernandes Batista e edição de Ana Sofia Pinto.