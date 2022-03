De Portugal vão partir 174 militares em missão da NATO para Roménia e à Ucrânia chegam voluntários de vários países para combater as tropas russas. Poderá a guerra escalar a estender-se a outros países? Tudo para ouvir no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.