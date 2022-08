Multiplicam-se os casos de denúncia de abusos sexuais na Igreja Católica e as suspeitas de encobrimento por parte da hierarquia. Até o cardeal patriarca está debaixo de fogo. Este é o tema forte do ‘Crime e Castigo’ desta semana, que aborda ainda o aumento do número de animais abandonados. Um podcast de Paulo João Santos, com Débora Carvalho, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.