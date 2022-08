Atriz Jessica Chastain visita hospital pediátrico em Kiev

A atriz e produtora norte-americana Jessica Chastain esteve na Ucrânia, onde se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky, e, no domingo, visitou o hospital pediátrico Okhmatdyt, em Kiev. Chastain brincou com as crianças e falou com as mães.