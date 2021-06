Boloni canta música do Sporting com adeptos portugueses na Hungria

László Boloni, antigo treinador do sporting, asistiu à partida do Euro2020 entre a Hungria e Portugal. Nesse mesmo dia, foi abordado por adeptos portugueses no exterior, e quando estes começaram a cantaram a música do Sporting: "Só eu sei...", Boloni completou: "Porque não fico em casa".