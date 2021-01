Encarnação Sousa foi vacinada contra a Covid-19 aos 111 anos

Com 111 anos, Encarnação Sousa é a utente mais velha do Lar do Centro Paroquial de Vila Nova de Tazem, em Gouveia, e uma das mulheres mais idosas do País. Esta terça-feira, dia em que arrancou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no distrito da Guarda, foi a escolhida para receber a primeira dose da vacina na instituição.