Novas imagens mostram adeptos do Borussia Dortmund a atacar agentes da PSP no Bairro Alto em Lisboa

Os adeptos do Borussia Dortmund espalharam o caos no Bairro Alto, em Lisboa, esta terça-feira à noite, e atacaram a PSP com diversos objetos. Pelo menos sete adeptos foram detidos e dois polícias ficaram feridos.