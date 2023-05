Polícia italiana apreendeu cerca de 800 milhões de euros em cocaína escondida dentro de caixas com bananas

A polícia italiana apreendeu, esta terça-feira, 2700 quilos de cocaína avaliada em cerca de 800 milhões de euros, no porto calabrês em Itália. A droga encontrava-se dentro de dois contentores frigoríficos que continham bananas. Os contentores vinham do Equador com destino à Arménia.