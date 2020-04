Reino Unido une-se para celebrar 100 anos de Tom Moore, o veterano que angariou milhões para o SNS

Imagens mostram veterano do exército britânico a receber medalha de promoção honorária do coronel Thomas Miller no seu 100º aniversário. Moore ficou reconhecido por ter conseguido angariar 30 milhões para o Serviço de Saúde britânico.