Tudo o que o ex-Dux Rui Osório disse até ao momento em tribunal sobre o caso Meco

Rui Osório é um dos três ex-Dux da Universidade Lusófona que, esta terça-feira, estão a ser ouvidos em tribunal. O ex-Dux revelou que no fim de semana fatídico João Gouveia estava com uma enorme sede de praxar as vítimas.