O tema da saúde mental tem captado mais as atenções dos investidores ao longo dos últimos dois anos. Segundo a Bloomberg, que cita dados da CB Insights, o setor das start-ups dedicadas a este tópico atingiu os 5,5 mil milhões de dólares em 2021, o que representa mais do dobro do que o registado no ano anterior.

Agora, foi a vez da Wondermind, start-up fundada pela cantora Selena Gomez - em parceria com

a mãe, Mandy Teefey, e Daniella Pierson. A empresa captou cinco milhões de dólares, estando agora a ser avaliada em 100 milhões, à boleia do investimento da capital de risco de Serena Williams.





