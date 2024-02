O Presidente do Chile, Gabriel Boric, impôs o estado de exceção, devido a incêndios florestais que causaram pelo menos dez mortos e obrigaram à retirada de seis localidades.

Boric anunciou na sexta-feira à noite que declarou o estado de exceção para "ter todos os meios necessários".

"Temos todas as nossas forças mobilizadas para combater os incêndios florestais no centro e sul do país", disse o chefe de Estado, na rede social X (antigo Twitter).