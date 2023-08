Mais de 500 operacionais posicionados nas zonas críticas, um reforço de 150 elementos só para a zona de Lisboa e Vale do Tejo, equipas do ICNF retiradas do serviço de silvicultura para o ataque imediato às ignições, militares da GNR em modo de prontidão total para responder a qualquer alerta e 70 meios aéreos disponíveis.









Ver comentários