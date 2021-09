O ataque ao coração da América, a 11 de setembro de 2001, provocou 2996 mortos, de mais de 90 nacionalidades. António Rocha, Carlos da Costa, João Aguiar, Manuel da Mota e António Carrusca Rodrigues são os portugueses que morreram naquele trágico dia em Nova Iorque. Dois estavam no interior das Torres Gémeas que foram atingidas, como foi o caso de João Aguiar, na altura com 30 anos e vice-presidente de uma empresa de corretagem que operava no 87º andar da torre sul do WTC.