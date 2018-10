Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rei da Bélgica enaltece "sentido de ser europeu" de Portugal

Esta noite decorre, no Palácio da Ajuda, um jantar em honra dos reis da Bélgica.

O rei Philippe da Bélgica enalteceu esta segunda-feira o "sentido de ser europeu" de Portugal, considerando que a visita de Estado que hoje iniciou será "uma oportunidade única" para reforçar a já "longa história" das relações luso-belgas.



"Admiramos o vosso país e a forma como combinam as tradições com o sentido de ser europeu. O facto de colocarem tanto ênfase na Europa - como fazemos na Bélgica - e ao mesmo tempo acarinharem as vossas tradições e a vossa rica cultura e História é para nós um exemplo", disse o rei Philippe.



O monarca falava, em Lisboa, após um encontro, no Palácio de Belém, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Philippe da Bélgica lembrou que os dois países "são amigos, aliados" e têm "uma longa história de relações", mas considerou que é possível "fazer mais".



Apontou, por isso, a visita de Estado que até dia 24 faz a Portugal como "uma oportunidade única" para reforçar essa ligação.



Os monarcas belgas fazem uma única visita de Estado por país em cada reinado.



Os reis dos belgas, Philippe e Mathilde, iniciaram esta segunda-feira uma visita de três dias a Portugal, cumprindo um programa de encontros políticos e iniciativas culturais e económicas em Lisboa e Porto.



A comitiva dos monarcas integra 170 personalidades, entre membros do executivo e de governos de regiões da Bélgica, empresários e representantes de organizações empresariais, académicas e culturais.



O primeiro dia de visita prossegue à tarde com um passeio de elétrico por alguns dos bairros de Lisboa, partindo da rua da Conceição, na Baixa de Lisboa, e terminando no Largo de Santa Luzia, em Alfama.



À noite decorre, no Palácio da Ajuda, um jantar em honra dos reis da Bélgica.