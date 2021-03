Queda de avião faz pelo menos dez mortos no Sudão do Sul

Pelo menos dez pessoas morreram após a queda de um avião comercial em Pieri, no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, anunciou o governador da região num comunicado datado de terça-feira, divulgado esta quarta-feira.

"Foi com estupor e horror que soube da notícia da queda do avião (HK-4274) da companhia South Supreme [Airlines], que se produziu hoje [terça-feira], 02 de março de 2021, cerca das 17:05", declarou o governador de Jonglei, Denay Jock Chagor.

"Dez pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam a vida. As nossas orações vão para as suas famílias e próximos", acrescenta-se na nota.

O acidente ocorreu na pista da cidade de Pieri, uma pequena localidade daquele estado oriental.

O número exato de passageiros no avião ainda não pôde ser confirmado.

Contactada pela agência de notícias France-Presse (AFP), a companhia aérea disse que alguns relatórios mencionam "10 pessoas, outros 11 e outros 24", mas declarou que todos os passageiros "morreram".

"Tudo o que nos disseram foi que o avião descolou normalmente para chegar a Pieri, aterrou e quando descolou para Juba caiu", disse o diretor da South Supreme Airlines, Ayii Duang Ayii, à AFP.

"Ainda ninguém sabe o que causou o acidente, ainda não enviámos uma equipa de investigação para o terreno", acrescentou.

Em 2017, um avião da South Supreme Airlines incendiou-se ao aterrar no estado de Wau, no noroeste do país. Trinta e sete passageiros ficaram feridos, mas não houve mortos.

O Sul do Sudão é considerado um dos países menos desenvolvidos do mundo.

Dois anos após a sua independência, em 2011, conquistada após um conflito sangrento com Cartum, o país mergulhou numa guerra civil mortal que fez 380.000 vítimas.

A guerra civil terminou oficialmente em fevereiro de 2020, com a criação de um governo de unidade nacional, que trouxe ao país uma paz relativa.