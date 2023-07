A Coreia do Norte lançou esta segunda-feira um míssil balístico de tipo desconhecido em direção ao Mar do Japão (designado Mar do Leste pelas duas Coreias), informou num breve comunicado o estado-maior conjunto.

A Guarda costeira japonesa também alertou que a Coreia do Norte tinha lançado m míssil "possivelmente de tipo balístico".

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa Efe, trata-se do décimo quinto lançamento de mísseis protagonizado pelo regime de Kim Jong-un em 2023.