45 feridos na colisão de dois autocarros na cidade brasileira de Curitiba

Quarenta e cinco pessoas ficaram feridas este sábado numa violenta colisão entre dois autocarros de passageiros no centro da cidade brasileira de Curitiba, capital do estado do Paraná, no sul do país. Dessas, 15 estavam ao início da tarde internadas em estado grave em hospitais locais, mas só uma delas corria risco de vida.

A colisão ocorreu na esquina entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa, no centro antigo da elegante capital paranaense. Segundo as informações iniciais, o acidente foi provocado por um autocarro bi-articulado da linha Fazenda Rio Grande-Curitiba, depois de o motorista sofrer uma indisposição e perder o controlo do veículo.

Um grande aparato dos bombeiros e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi enviado para o local. Além das pessoas que necessitaram de atendimento médico hospitalar, outras com somente ferimentos ligeiros recusaram ser atendidas ou receberam cuidados dos socorristas ali mesmo na rua e depois seguiram viagem em outros colectivos.