Colisão com mais de 50 carros faz pelo menos cinco mortos no Brasil

Uma impressionante colisão em série que envolveu mais de 50 veículos matou pelo menos cinco pessoas na tarde deste sábado no interior do estado do Paraná, no sul do Brasil, e fez dezenas de feridos, pelo menos 11 deles em estado grave. Na manhã deste domingo, 3 de Setembro, a estrada BR 277, que liga Curitiba, a capital do estado, a Ponta Grossa, continuava interditada na altura da cidade de Balsa Nova, onde o aparatoso acidente aconteceu.

As cinco vítimas fatais já confirmadas morreram no local do acidente, mas há informações de que outras duas pessoas levadas para hospitais não resistiram aos ferimentos, aumentando o número de mortes para sete, porém sem confirmação oficial até este domingo. Feridos foram transportados para vários hospitais de cidades da região metropolitana de Curitiba, entre eles o Hospital do Trabalhador e o Hospital Evangélico, ambos na capital estadual, e para o Hospital da Santa Casa de Palmeira, além de outras unidades de saúde, o que dificulta a recolha de informações, avançou um porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na manhã deste domingo, a BR 277 continuava totalmente bloqueada no sentido Curitiba-Ponta Grossa, e no sentido contrário, apesar de não ser dia de trabalho, o trânsito estava lento, pois os motoristas reduziam a velocidade para observarem as dezenas de veículos danificados. Como a prioridade ao longo da tarde e da noite de sábado foi o socorro às vítimas, este domingo todos os veículos envolvidos no acidente coletivo ainda estavam no local, alguns totalmente destruídos, depois de serem prensados entre o da frente e o de trás, e não havia previsão de quando a importante estrada seria reaberta.

Não se sabe ao certo como o acidente aconteceu, mas no momento da colisão em série chovia muito na região e havia neblina, dificultando a visualização do veículo da frente. Entre os veículos envolvidos estão carros de passeio, carrinhas, camiões, um dos quais foi tomado pelo fogo e atingiu outros veículos próximos, e vários autocarros, um deles com a equipa de juvenis do Londrina Futebol Clube, mas todos os atletas e dirigentes conseguiram sair.