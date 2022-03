Seis pessoas morreram este domingo na sequência de dois brutais acidentes de viação ocorridos em Rio Maior e em Faro. No primeiro caso, uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida no IC2, no nó de Asseiceira, causou três mortos (casal e uma filha) e ainda dois feridos graves. Na capital algarvia, um despiste na rotunda de acesso ao aeroporto, levando a que a viatura colidisse contra esculturas de pedra ali existentes, matou três jovens e deixou uma mulher em estado grave.