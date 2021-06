Mais de 500 polícias invadiram esta quinta-feira a redação do jornal pró-democracia ‘Apple Daily’, em Hong Kong, e detiveram cinco membros da direção por “ameaça à segurança nacional”, em mais um golpe contra a liberdade de imprensa e de expressão no território.





O diretor do jornal, Ryan Law, e quatro editores foram detidos nas suas casas ao início da manhã, à mesma hora em que centenas de agentes entraram na sede do jornal e iniciaram buscas que se prolongaram por várias horas. O ‘Apple Daily’ é propriedade do magnata Jimmy Lai, um proeminente crítico de Pequim e defensor da autonomia de Hong Kong.