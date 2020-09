77 jovens belgas infetados com coronavírus após férias no Algarve

38 destes 77, estiveram ficaram lá através da organização Summer Bash Youth Travel. Os restantes viajavam por conta própria, avança o jornal.

Um grupo de 77 jovens de Flandres, na Bélgica, testou positivo à Covid-19 após ter passado as férias de verão em Albufeira, Portugal.De acordo com o jornal belga Het Laatste Nieuws, os jovens regressaram esta semana após terem passado a primeira quizena no sul de Portugal, e os testes ainda não são todos conhecidos.Os infetados fazem parte das centenas de estudantes belgas que passaram por terras algarvias no início do mês.