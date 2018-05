A imagem emocionante do abraço de despedida de gémeas prematuras

Uma das gémeas abraçou a outra que estava a morrer.

Esme e Charlotte nasceram às 26 semanas de gestação e a primeira tinha nascido com um problema no cérebro que a impediria de ter qualidade de vida no futuro. Os pais, Amy e Conor, viram-se "obrigados" a desligar o suporte de vida de Esme uns dias após o nascimento da mesma.



Antes de colocarem um ponto final no sofrimento da filha, o casal decidiu aconchegar as duas no colo pela primeira vez. Foi pedida ajuda às enfermeiras para que o momento fosse possível.



No colo da mãe, Charlotte colocou o braço à volta do corpo da irmã em sofrimento, em jeito de despedida. A imagem capturada tornou-se muito especial para os pais e está a comover quem a vê.



"As enfermeiras colocaram-nas no meu peito e Charlotte colocou o braço à volta de Esme e eu pensei 'elas amam-se'", disse a ex-professora de necessidades especiais.





As máquinas de suporte de vida de Esme foram desligadas dias depois da fotografia ter sido tirada.



A morte da recém-nascida aconteceu em 2016. Atualmente Amy está grávida de 38 semanas, mas sem nunca esquecer Esme.



"Antes de ter as meninas eu tinha ouvido uma mãe, que tinha perdido o bebé, chorar no seu funeral. Lembro-me de pensar 'espero nunca ter que ouvi-los novamente'. Então, de repente, ouvia-os vindo de mim", relatou a mulher.



"Nós sabíamos que não queríamos que Esme sofresse, mas como é que se decide quando desligar o suporte de vida de seu bebé? Foi uma decisão muito pesada", confessou ainda ao diário britânico Mirror.



Desde que perderam Esme, Amy e Conor desenvolveram uma organização sem fins lucrativos em homenagem à filha. O nome dado foi Campbellinas, o nome que davam às gémeas.







