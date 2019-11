"A indústria perdeu uma verdadeira lenda culinária": Chef Gary Rhodes morre aos 59 anos

Gary Rhodes, o chef conhecido da televisão em programas como MasterChef e Hell's Kitchen, morreu esta terça-feira à noite, aos 59 anos.



De acordo com o jornal The Guardian, Rhodes morreu na cama, ao lado da mulher, no Dubai.







Atualmente, o chef trabalhava no Le Royal Meridien Beach Resort e Spa. A equipa já se pronunciou e afirmou estar "arrasada ao saber da trágica morte do chef Gary Rhodes".



"Não só a indústria perdeu uma verdadeira lenda culinária, como também um ser humano inspirador e um amigo muito querido. Nenhuma palavra pode expressar a nossa tristeza pela morte de Gary ou a nossa gratidão pela oportunidade de trabalhar com ele.", refere a equipa em comunicado.



A causa da morte de Gary Rhodes é ainda desconhecida.