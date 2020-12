"A menina mais forte do mundo": Rory tem sete anos e já levanta 80 quilos. Veja as imagens

Chama-se Rory Van Ulft, tem apenas sete anos e já levanta mais peso do que muitos adultos. É considerada a menina mais forte do mundo por levantar 80 quilos.A halterofilista chamou a atenção online pela sua força. O seu percurso neste desporto começou com apenas cinco anos, recentemente foi coroada campeã nacional de halterofilismo sub-11 e sub-13 na categoria de peso de 30kg e surpreende pela sua dedicação.São nove horas de treino semanal para ginástica e quatro horas dedicadas ao halterofilismo. O pai defende que o passatempo da filha é seguro e apoia-a no seu percurso.