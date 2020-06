"A população a morrer e o senhor ignora-me": Bolsonaro irrita-se e expulsa apoiante que disse sentir-se traída

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que nega a gravidade da pandemia de coronavírus no país e tem minimizado a morte de milhares de brasileiros vítimas da Covid-19 dizendo "e daí?" ou afirmando que morrer é o destino de toda a gente, ficou esta quarta-feira muito irritado ao ser criticado por uma mulher que disse ter votado nele mas se sentir traída. Empunhando um cartaz lembrando que mais de 38 mil brasileiros já morreram por causa da pandemia que Bolsonaro nega, a mulher, que estava no meio dos apoiantes do presidente que diariamente se concentram junto à residência oficial para falarem com ele à saída e à entrada, cobrou o governante em tom de crítica e desabafo.

"Presidente, temos 38 mil mortos pela Covid. Não são 38 mil números de estatística. São 38 mil pessoas, famílias que estão a chorar. Eu votei no senhor, fiz campanha para o senhor, mas eu sinto que o senhor, como chefe da Nação, o senhor traiu a nossa população."-Declarou a mulher, criticando depois o facto de Bolsonaro lhe ter virado as costas:"A população a morrer e o senhor ignora-me."-Reclamou a manifestante, identificada como Cristiane Damo Bernart, que se assume como atriz e também trabalha no gabinete de um vereador de São Paulo ligado a um movimento de direita que apoiou a eleição de Jair Bolsonaro mas passou a criticar atitudes dele.

Bolsonaro, que ouviu tudo em silêncio e tentou fugir de uma eventual repercussão negativa do incidente virando as costas a Cristiane e indo conversar com apoiantes mais afastados, ao ser cobrado por lhe ter virado as costas finalmente reagiu. Mandou a sua eleitora crítica sair imediatamente dali e ordenou à segurança que lhe tirassem o cartaz que exibia, o que foi prontamente feito.

"Sai daqui. Se quiser falar, sai daqui, porque já foi ouvida. Cobre do seu governador. Sai daqui!"-Respondeu Bolsonaro de longe em tom irado.

Seguranças presidenciais, além de terem tirado das mãos de Cristiane o cartaz com o número de cidadãos brasileiros mortos pelo coronavírus, retiraram rapidamente a manifestante do local, enquanto ela era hostilizada pelos populares pró-presidente. Antes de deixar o local, Bolsonaro voltou a mencionar o episódio, dizendo aos apoiantes que "aquela figura", referindo-se a Cristiane, tinha conseguido o que queria, pois com certeza ia ser notícia na imprensa o dia todo.