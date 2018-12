Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A resposta de príncipe Carlos que deixou Diana "traumatizada"

Entrevista antes do casamento não correspondeu às expectativas da Princesa do Povo.

18:36

A entrevista de noivado do príncipe Carlos e Diana deixou a Princesa do Povo "traumatizada". Quando questionados sobre se se amavam, os dois deram respostas muito diferentes.



Após serem tiradas todas as fotografias oficiais do enlace que iria acontecer em breve, o entrevistador perguntou: "Estão apaixonados?" Enquanto Diana não teve dúvidas e respondeu "Claro!", o príncipe não foi tão diteto: "O que quer que seja que amar quer dizer", conta o The Mirror.



De acordo com a publicação, que cita um documentário com entrevistas realizadas a Diana, a princesa de Gales revelou que não esperava que Carlos se sentisse assim antes do casamento: "Apanhou-me completamente de surpresa. Pensei: 'Que resposta estranha'. Traumatizou-me completamente".



Carlos e Diana apenas se tinham visto por 12 vezes antes de o noivado ter sido anunciado. A mãe de William e Harry contou que, no primeiro encontro, Carlos "não a largarva".



"Ele esteve em cima de mim durante toda a noite e seguiu-me como um cachorrinho", concluiu.