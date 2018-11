Cartas da Princesa Diana para a Rainha Mãe foram queimadas pela irmã de Isabel II

Acredita-se que Rainha-Mãe tinha escrito à Diana para recomendar o divórcio com o Príncipe Carlos.

Algumas cartas pessoais trocadas entre a Princesa Diana e a Rainha Isabel I, conhecida como Rainha-Mãe e falecida em 2002, foram queimadas pela Princesa Margarida para proteger a família real. O conteúdo das cartas permanece desconhecido, mas acredita-se que a mãe de Isabel II tinha recomendado o divórcio à Diana e ao neto, o Príncipe Charles.

As cartas terão sido queimadas meses depois do referido divórcio ter sido anunciado, em 1993, segundo avança o jornal The Mirror.

De acordo com o biógrafo da família real, William Shawcross, a Princesa Margarida, irmã de Isabel II, terá destruído uma grande quantidade de documentos da Rainha-Mãe, em vez de levá-los para os Arquivos Reais.

Entre eles, estavam as cartas entre a Rainha Isabel e a princesa Diana, que foram queimadas "porque eram muito privadas", terá revelado a Princesa à Lady Penn.

"Não tenho dúvidas que a Princesa Margarida estava a proteger a mãe e os outros membros da família", afirmou Shawcross ao mesmo jornal.

Outras missivas ajudam a completar a história. A correspondência entre o príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II, e a princesa Diana mostram que este desaprovava a conduta do filho.

Nas cartas, afirma várias vezes que a vida amorosa do Príncipe Charles não tinha a aprovação dos pais. "Não posso imaginar qualquer pessoa de posse de suas faculdades mentais que a deixasse por Camilla", escreveu o príncipe à nora. Mas também acrescentou que não aprovaria novas relações sentimentais de Diana caso eles se separassem.