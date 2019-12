"A tua diversão matou-a": Cadela morre de pânico nos braços do dono após ouvir fogo de artifício

Uma cadela morreu nos braços do dono após sofrer vários ataques de pânico por ouvir fogo de artifício. O caso ocorreu na cidade de Esquel, na Argentina, e foi contado através do Facebook, no domingo, pelo dono de Magui, Antonella Modasjazh."Ela era a nossa amada mascote. Chamava-se Magui e acabou de morrer. Era velhinha e tinha pânico à pirotecnia", começou por explicar o argentino."Não sabiamos mais onde metê-la hoje e enquanto outros se divertiam ela estava muito mal", explicou. "A cadela morreu nos braços do meu filho mais velho".Também através do Facebook, uma organização de animais partilhou a história de Magui e manifestou "repúdio" pelos que causaram este dor à família do animal."Magui perdeu a vida ontem à noite, em Esquel, devido à pirotecnia que usam sem pensar. A tua diversão atordoou-a, aterrou-a e gerou-lhe um pânico inexplicável. A tua diversão matou-a", escreveu a organização Amigos dos Animais Esquel."Magui faleceu nos braços do seu dono. A sua família ficou desconsolada, angustiada, impotente perante semelhante injustiça. Esta família perdeu um membro, um valioso membro. A sua mascote, a sua amiga, a sua velhinha", acrescentou.