Acordo de paz finaliza reconciliação nacional em Moçambique

O acordo de cessar-fogo permanente assinado na semana passada pelo presidente moçambicano e pelo líder da Renamo foi ontem consolidado de maneira formal com a assinatura de um Acordo de Paz e Reconciliação. O presidente Filipe Nyusi e Ossufo Momade rubricaram o acordo num ato solene adequadamente celebrado na praça da Paz, em Maputo.A cerimónia, que finaliza um processo negocial iniciado em 2015, foi testemunhada por dezenas de personalidades, entre elas Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e a líder da diplomacia europeia, Federica Mogherini.O presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou congratulações "por este passo corajoso e visionário" e o governo português saudou "um desenvolvimento fundamental para a prosperidade dos moçambicanos".Apesar do otimismo manifestado por Nyusi e Momade, que prometem uma nova era para o país, as incertezas persistem, sublinhadas na passada quinta-feira, dia da assinatura do cessar-fogo, por incidentes violentos, possivelmente protagonizados por radicais da Renamo que contestam Momade.O acordo de paz prevê o desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da Renamo, processo que se antevê difícil, e permitirá à Renamo participar pela primeira vez em eleições provinciais já em outubro. Esse será o primeiro teste ao acordo e muito dependerá de os resultados serem mais ou menos favoráveis à Renamo.