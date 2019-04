Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo do Brexit adiado até 31 de outubro

Conselho Europeu acordou medida com revisão em junho.

23:42

O acordo do Brexit foi esta quarta-feira adiado até ao dia 31 de outubro.



O Conselho Europeu terá acordado esta quarta-feira em adiar o acordo sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia até ao final do mês de outubro, com uma revisão em junho, segundo avança a agência Reuters.