Adolescente invade escola no Brasil e mata três crianças e professora à facada

Um rapaz de 18 anos armado com uma adaga invadiu no final da manhã desta terça-feira uma escola de educação infantil na cidade de Saudades, na região oeste do estado brasileiro de Santa Catarina, sul do país, e fez ao menos quatro vítimas fatais. As pessoas mortas pelo agressor, de acordo com informações iniciais, foram três crianças que estudavam naquele estabelecimento de ensino e uma professora.

Ainda não há muitas informações sobre o ataque, desferido perto das 11 horas locais, 15 horas em Lisboa. Segundo a polícia da cidade, ao menos outra adulta, uma agente de saúde, e mais uma criança ficaram feridas, tendo a profissional da saúde sido transferida para um hospital na cidade vizinha, Chapecó, em estado grave..

As primeiras informações dão conta de que o adolescente foi detido ainda dentro da escola pela polícia. Ainda não foram divulgados outros detalhes, nomeadamente as razões que levaram o rapaz a deflagrar o ataque mortal.