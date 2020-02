Adolescente morta a tiro ao tirar foto com flash e ser confundida com agente da polícia

Uma adolescente de 15 anos, Khayane da Silva Nascimento, foi abatida por criminosos na noite deste sábado na cidade de Santos, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, depois de ser confundida com a polícia ao usar o flash do seu telemóvel. Kahyane morava com a família no bairro Bom Retiro, uma região pobre e muito violenta da maior cidade do litoral paulista.

O crime aconteceu perto das 21h30 locais, 00h30 da madrugada deste domingo em Lisboa, quando a menina conversava com outros adolescentes na rua conhecida como Caminho São José, onde morava com a família. No momento em que Khayane se afastou um pouco para tirar uma foto dos amigos, um homem passou a correr pelo grupo, provavelmente fugindo de alguém.

Assim que a menina acionou o flash do seu telemóvel para fazer a foto, do meio da escuridão foram disparados vários tiros em direção a ela, que foi atingida na cabeça. Levada para a Unidade de Pronto Atendimento, e depois transferida para o Hospital da Santa Casa de Santos, Khayane não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Segundo os adolescentes que estavam com ela na rua, a região é dominada por traficantes de droga, mas a convivência com os moradores normalmente é pacífica, desde que não se envolvam com os criminosos nem nos negócios deles. O que os amigos da vítima acreditam é que o fugitivo, que passou pelo grupo exatamente na altura do disparo do flash, tenha imaginado que estavam a fotografá-lo ou filmá-lo e que isso poderia ser um agente escondido na rua escura, e ou ele mesmo ou os cúmplices atiraram contra o suposto polícia.