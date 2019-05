Adolescente socorrido após ficar com o pénis preso em cano de canalização

Um rapaz de 16 anos foi socorrido em Johor, na Malásia, no passado dia 20, pelos meios de socorro após ficar com o pénis preso dentro da canalização da casa de banho. O jovem colocou o seu órgão genital no cano enquanto tomava banho em casa.

O adolescente entrou em pânico ao ver o orgão inchar e não se conseguiu libertar do tubo que estava na parede. O momento tornou-se ainda mais embaraçoso quando, após mais de uma hora a tentar tirar o orgão da canalização, teve de recorrer aos colegas de casa para se conseguir libertar.

Os colegas de casa ligaram de imediato para os bombeiros que usaram uma serra circular para libertar o tubo da parede e, posteriormente, levaram o jovem para o hospital.



No hospital, os médicos conseguiram retirar por completo o membro do cano.