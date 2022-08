Advogados da basquetebolista Brittney Griner recorrem da sentença de 9 anos de prisão

Os advogados da basquetebolista norte-americana Brittney Griner apresentaram um recurso contra a sentença de 9 anos de prisão por posse de drogas.A atleta, detida em fevereiro no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscovo, tinha óleo de canábis na bagagem. Foi condenada no passado dia 4 de agosto.Griner jogou para uma equipa feminina de basquetebol em Yekaterinburg durante a época baixa da WNBA.A advogada, Maria Blagovolina, apresentou o recurso, revelaram as agências noticiosas. No entanto, os fundamentos de sustentação do recurso não foram esclarecidos de imediato. O Departamento de Estado norte-americano considerou a detenção da jovem injusta.Durante o julgamento, a jogadora de basquetebol, de 31 anos, considerou-se culpada mas disse que não tinha qualquer intenção criminosa em fazer entrar o óleo de canábis na Rússia durante a temporada em que devia jogar na liga de basquetebol da Rússia. A equipa de defesa apresentou declarações escritas de que lhe tinha sido receitada canábis para tratar a dor.