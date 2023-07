Aeronave com 400 quilos de cocaína intercetada no Brasil. Piloto conseguiu fugir

As autoridades brasileiras intercetaram esta terça-feira uma aeronave proveniente do Paraguai que transportava 400 quilogramas de cocaína e que foi obrigada a aterrar por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), informaram fontes oficiais.Após ser intercetado pelos caças no espaço aéreo brasileiro e depois de a FAB ter avisado que se tratava de um voo ilegal, o piloto da aeronave aterrou numa pista de terra no interior do estado de São Paulo, abandonou o avião e fugiu por uma floresta vizinha.Os agentes enviados ao local encontraram a cocaína dentro da aeronave abandonada e nenhum vestígio dos pilotos.A Polícia Federal brasileira informou, em nota, que realizou uma operação para tentar localizar o piloto e outros possíveis ocupantes da aeronave, mas que as buscas não tiveram sucesso até ao início da tarde desta quarta-feira."Diligências estão sendo realizadas na região em busca dos ocupantes do avião", lê-se no comunicado.