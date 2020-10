Aeroporto de Nacala em Moçambique reabre em novembro

O Aeroporto Internacional de Nacala, norte de Moçambique, vai voltar a abrir ao tráfego em novembro, seis meses após o seu encerramento, na sequência do estado de emergência decretado devido à covid-19, disse esta terça-feira o diretor do empreendimento.

O diretor do Aeroporto Internacional de Nacala, José Candrinho, citado pelo diário Notícias, avançou que a infraestrutura vai receber novamente voos das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), a partir do próximo mês.

Por outro lado, a multinacional Total poderá voltar a usar Nacala para o transporte de carga para o seu projeto de gás natural na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, acrescentou José Candrinho.

Candrinho adiantou que a companhia Ethiopian Airlines pondera aproveitar a reabertura do Aeroporto Internacional de Nacala para instalar os seus escritórios nesta infraestrutura.

O diretor do Aeroporto Internacional de Nacala assinalou que a viabilidade económica do empreendimento depende fundamentalmente do início de voos internacionais, o que até ao momento ainda não aconteceu, desde a inauguração da infraestrutura em 2014.

"Aguardamos, também, que os voos internacionais comecem a usar Nacala, porque, por força da decisão governamental, Nacala é o único aeroporto internacional com capacidade para receber aviões internacionais em toda a zona norte", avançou José Candrinho.

Aquela infraestrutura entrou em funcionamento em 2014 e custou 125 milhões de dólares (111 milhões de euros), tendo sido construída pela empreiteira Odebrecht com recursos financiados pelo Brasil.

Concebido para ser um destino e ponto de partida de voos internacionais, o Aeroporto Internacional de Nacala tem operado abaixo da sua capacidade e os contornos do financiamento para a sua construção são alvo de uma investigação criminal em Moçambique.

Moçambique contabiliza 88 mortes por covid-19 e um total de 12.161.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.