Agência de Petróleo e Gás de Angola e Sonangol assinam parceria para setor petrolífero

A Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis (ANPGB) de Angola e a petrolífera Sonangol assinaram dois contratos de cooperação que visam o funcionamento "correto e produtivo" das duas entidades estatais, indica esta quinta-feira um comunicado oficial.No documento, enviado à agência Lusa, a ANPGB refere que os dois contratos referem-se ao suporte à transição da função concessionária e outro de agenciamento de petróleo bruto, acordos que considera trazerem "vantagens significativas para o país e para o desempenho de ambas as entidades"."O contrato de suporte à transição tem como objetivo contribuir para o arranque efetivo da ANPGB e para o bom funcionamento das áreas de suporte (tecnologias de informação, recursos humanos, administração e finanças). No fundo, visa evitar a disrupção nas funções e nos trabalhos a desenvolver pela concessionária nacional", indica a agência.Por outro lado, o contrato de agenciamento estabelece que a Sonangol passa a comercializar o petróleo da concessionária nacional, sendo que a ANPGB reconhece à petrolífera estatal "competência nesta matéria e mandata-a para o efeito".Os dois acordos foram assinados no final de uma reunião entre o novo conselho de administração da Sonangol, empossado a 10 deste mês, e respetivo congénere da ANPGB, destinado a revisitar o processo de transferência da função concessionária da Sonangol para a agência.Na assinatura dos contratos estiveram presentes o novo presidente do conselho de administração da Sonangol, Gaspar Martins, e da ANPGB, Paulino Jerónimo, tendo o responsável da agência enfatizado a importância do trabalho em equipa entre as duas entidades para se atingir os objetivos do Governo angolano para o setor petrolífero."Só trabalhando de forma harmoniosa, focados no objetivo comum de fazer de Angola um país, um mercado e um 'player' realmente importante a nível mundial no âmbito petrolífero, é que cada uma das partes estará a desempenhar bem a sua missão, a sua função", disse Paulino Jerónimo, citado na nota.No mesmo tom, também citado no mesmo comunicado, Gaspar Martins afirmou que a intenção é a de que todos possam fazer "vingar" o setor petrolífero em Angola.Angola tem em curso, desde setembro de 2018, o processo de privatização da Sonangol em bolsa, o que deverá acontecer após a conclusão do Programa de Reestruturação da petrolífera estatal, no quadro do ajustamento da organização do setor.O processo de reestruturação aprovado em setembro de 2018 pelo Presidente angolano, João Lourenço, visa encontrar soluções capazes de contribuírem para a sustentabilidade e crescimento da indústria petrolífera em Angola.O processo tem por objetivo tornar a Sonangol E.P. mais competitiva e rentável, com foco na cadeia primária de valor, observando padrões internacionais de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.Na sequência do processo de reestruturação da petrolífera estatal, a Sonangol perdeu o estatuto e o monopólio de "concessionária nacional", passando-o para a nova Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG), cujos gestores foram nomeados por João Lourenço a 12 de fevereiro deste ano.Neste dia, o chefe de Estado angolano escolheu o até então secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerónimo, para a presidência do Conselho de Administração da ANPG, bem como os quatro restantes administradores - Belarmino Chitangueleca, César Paxi Pedro, Natacha Monteiro Massano e Gerson Afonso dos Santos.A nova agência, segundo o calendário então estabelecido, procederia à transferência de ativos da Sonangol para a ANPG durante o primeiro dos três períodos de implementação - preparação da transição (até ao final de 2018), transição (de janeiro a junho de 2019) e otimização e transição (de julho de 2019 a dezembro de 2020).A ANPG tem a cargo a realização das licitações de novas concessões petrolíferas e a gestão dos contratos de partilha da produção, bem como representar o Estado na partilha do lucro do petróleo nas concessões petrolíferas.Em todo o processo, está assegurada a salvaguarda das posições dos credores, clientes, fornecedores e demais parceiros da Sonangol EP, garantiu já o Governo.O recentrar da vocação da Sonangol tem também em vista o processo de privatização em preparação para a petrolífera angolana, cuja administração entregou, a 15 de outubro de 2018, uma lista com 53 empresas em que está presente como participada ou subsidiária ao órgão responsável pelas privatizações.