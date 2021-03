Agência Europeia de Medicamentos inicia avaliação da vacina russa contra Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou esta quinta-feira que já deu início ao processo de revisão e análise da vacina russa Sputnik V.

A informação foi avançada pela agência em comunicado, que dá conta que a decisão de avançar com este processo tem por base os estudos laboratoriais e esudos clínicos. Estes "indicaram que a Sputnik V aciona o desenvolvimento de anticorpos e células imunitárias que combatem o coronavírus SARS-CoV-2 e pode ajudar a proteger da doença covid-19", refere o comunicado.

Acrescenta que "vai avaliar os dados assim que estejam disponíveis e decidir se os benefícios" da vacina russa "são superiores aos riscos". Só depois, quando tiver evidências suficientes, será adotada uma decisão sobre a autorização para a vacina desenvolvida pelo Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya na Rússia ser utilizada no espaço europeu.





EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021

Na semana passada regulador europeu anunciou que iria avaliar a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson no próximo dia 11 de março.



Esta vacina, que apenas requer a administração de uma dose, deverá receber a aprovação condicionada para comercialização, tal como as que receberam as vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca.

Só depois do ok da EMA é que os países da União Europeia podem avançar com a administração da vacina à população. A Comissão Europeia tem contratos para comprar estas quatro vacinas, mas não com a russa, que está a ser já administrada em vários países em todo o mundo.

Países como a Hungria ou a República Checa já se mostraram disponíveis para usar a Sputnik V, que tem uma eficácia superior a 90%.