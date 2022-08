Agência norte-americana identificou mais de 700 páginas de documentos classificados no resort de Trump

Os Arquivos Nacionais dos EUA alertaram para mais de 700 páginas de documentos classificados como confidenciais na residência do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, recuperados no início desde ano.



O material classificado, recuperado em janeiro pela Agência Nacional de Arquivos e Registos (NARA), permite ter mais informações sobre o que levou o FBI a realizar buscas este mês no resort de Trump em Mar-a-Lago, Palm Beach, na Flórida.

De acordo com uma carta enviada pela arquivista interina dos Estados Unidos Debra Steidel Walla a Evan Corcoran, advogado de Trump, em maio deste ano, a agência, responsável pela preservação dos registos governamentais norte-americanos, revelava preocupação com informações e manuseio de documentos por parte de Trump de documentos presidenciais que, por lei, pertenciam ao governo norte-americano.

"A NARA identificou itens marcados como informações classificadas de segurança nacional, até ao nível de ultra-secreto e incluindo informações confidenciais compartimentadas e materiais do Programa de Acesso Especial", escreveu Wall na altura.



Durante as buscas de 8 de agosto, os agentes do FBI recuperaram mais de 20 caixas adicionais com cerca de 11 conjuntos de registos marcados como 'classificados' e alguns até "top secret".



De acordo com a agência Reuters, que cita a carta, a equipa jurídica de Trump alegava que precisava de mais tempo para determinar se havia algum registo coberto por aquilo a que chamavam um "privilégio executivo" que permitisse ao presidente proteger alguns registos.



No entanto, a administração do atual Presidente, Joe Biden, rejeitou o pedido.