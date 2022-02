Agente de modelos e amigo de multimilionário Jeffrey Epstein encontrado morto em cela

O agente de moda, Jean-Luc Brunel, amigo do empresário Jeffrey Epstein, foi encontrado morto este sábado na cela, na prisão de La Santé, em Paris, França.



Brunel foi acusado de violação por várias mulheres, numa rede global de sexo organizada em conjunto com o multimilionário norte-americano.



A morte de Brunel ocorre dias depois do Príncipe André ter chegado a acordo com Virginia Giuffre, que o acusa de abuso sexual quando ela tinha apenas 17 anos (em 2001).



O príncipe André, de 62 anos, era um visitante regular da mansão de Epstein em Paris, onde ocorreram vários dos abusos.



Recorde-se que Epstein também foi encontrado morto em 2019, na sua cela no Metropolitan Correction Center, em Nova Iorque, EUA.