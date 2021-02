Pelo menos um agente do FBI morreu e outro ficou ferido num tiroteio enquanto cumpriam uma operação de fiscalização a uma casa em Sunrise, Miami, na manhã desta terça-feira, de acordo com o que avançou o CBS Miami.



A polícia de Sunrise avançou que o suspeito do tiroteio é um homem que estava a ser investigado pela posse de pornografia infantil.





*Update* 8:53am: Neighborhoods along Nob Hill Rd, between NW 44th St and W Oakland Park Blvd. are currently unable to leave their communities due to the traffic shutdown on Nob Hill Rd. We will update as soon as traffic opens up. Thank you for your understanding.