"Agora sim, venci a Covid-19": Ministra espanhola Carolina Darias recuperada após um mês em isolamento

A ministra da Política Territorial e Função Pública no Governo de Espanha, Carolina Darias, anunciou esta sexta-feira estar recuperada da infeção pelo novo coronavírus, após um mês de isolamento.

O anúncio foi feito pela ministra na sua conta da rede social Twitter, através de uma mensagem em que refere: "Agora sim, depois de 30 dias venci a covid-19" e agradece a todos os que de alguma forma acompanharam "nesta jornada".

#BuenosDías Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos