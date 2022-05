Alegado pedófilo filmava menores e contactava vítimas através de jogos 'online'

A polícia espanhola prendeu um alegado pedófilo que contactava menores de 12 anos através de plataformas de jogos de vídeo 'online' para abusar deles, depois de estabelecer uma relação de suposta amizade.

Segundo fontes próximas da investigação em curso, citadas pela agência de informação espanhola Efe, o detido de nacionalidade italiana contactava as vítimas através de jogos como 'Fortnite', 'Call of Duty' ou 'World of Warcraft', e depois de estabelecer uma relação de hipotética amizade convencia-os a fazer videochamadas nas quais lhes pedia que lhe mostrassem os seus órgãos sexuais.

A Guarda Civil está convencida de que o detido obteve mais de 2000 ficheiros de pornografia infantil e utilizou este método para abusar indevidamente de pelo menos 26 menores que vivem em diferentes regiões de Espanha.