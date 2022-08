Alemanha suspeita que russos espiam soldados ucranianos em formação

Agências russas alegadamente espiaram o treino de soldados ucranianos no uso de novas armas em bases militares, incluindo uma norte-americana, localizada na Alemanha, noticiou esta sexta-feira o jornal alemão Der Spiegel.

De acordo com este jornal, o serviço de contra-informações militar alemão MAD teve "pistas" sobre essas operações de espionagem, indicando dois locais que, em particular, teriam sido objeto de vigilância: a base de Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) e a de Grafenwöhr (Baviera), administrada pelo exército norte-americano.

Em Idar-Oberstein, o exército alemão treinou soldados ucranianos no uso do obus "Panzerhaubitze 2000", enquanto em Grafenwöhr, as forças armadas norte-americanas treinaram ucranianos em sistemas de artilharia ocidentais.